FOCO NA LIBERTA

Com vaga na Libertadores em risco, Bahia inicia preparação para enfrentar o Internacional

Tricolor entra em campo pela competição internacional nesta quarta-feira (28)

Pouco mais de 24h após enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (27), desta vez, com foco na Conmebol Libertadores. Na quarta-feira (28), o Esquadrão joga a última partida da fase de grupos, contra o Internacional, no Estádio da Beira Rio, na capital gaúcha.>

A atividade desta segunda-feira foi para atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Grêmio. O treinamento ocorreu no campo da PUC-RS, em Porto Alegre. Após uma atividade de aquecimento, sob comando do preparador físico José Mário Campeiz, os jogadores fizeram um trabalho com bola em campo reduzido.>