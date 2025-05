DE VOLTA À FONTE

Ingressos para Bahia x São Paulo começam a ser vendidos nesta terça; veja valores e onde comprar

Válida pela 11ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Fonte Nova, neste sábado (31), às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:27

Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: San Júnior/Divulgação

Depois de dois jogos seguidos em Porto Alegre, o Bahia volta a jogar em casa, na Fonte Nova, neste sábado (31), contra o São Paulo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor tricolor que está com saudade de ver o Esquadrão jogar pode adquirir ingressos para o jogo a partir desta terça-feira (28). >

Desde a manhã do último domingo (25), os sócios Esquadrão Tô na Fonte podem, com prioridade, realizar o check-in que garante presença no jogo. Nesta terça (27), a venda é exclusiva para os sócios Esquadrão de Aço, enquanto na quarta (28), a venda será aberta também para os associados na modalidade Esquadrão da Sorte. >

As vendas abrem para o público geral incluindo os sócios de todas as modalidades e torcida visitante somente na quinta (29), a partir das 10h. As vendas físicas começaram na sexta (30), nas lojas do Bahia no Salvador Norte Shopping, Multishop Boca do Rio e Shopping Bela Vista, indo das 10h às 22h. >

Os torcedores devem adquirir os ingressos através da plataforma da Ingresse. O novo sistema se aplica a ingressos de todos os setores. Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. Outra possibilidade é comprar diretamente no site da Ingresse.>

Após a compra, o ingresso será disponibilizado com um QR Code dinâmico no aplicativo da Ingresse. No acesso ao estádio, a leitura será feita, exclusivamente, pelo QR Code através do celular, não sendo realizada por meio da impressão do ticket.>

Confira os valores de cada setor

Tabela de valores dos ingressos para Bahia x São Paulo Crédito: Divulgação/EC Bahia

Confira a programação completa de vendas

DOMINGO (25) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte:>

Internet – A partir das 10h>

SEGUNDA-FEIRA (26) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte:>

Internet – 24 horas>

TERÇA-FEIRA (27) – Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço:>

Internet – A partir de 10h>

QUARTA-FEIRA (28) – Início da venda exclusiva para sócios Esquadrão da Sorte:>

Esquadrão de Aço: internet – 24 horas>

Esquadrão da Sorte: internet – a partir de 10h>

QUINTA-FEIRA (29) – Público geral e visitante:>

Internet – A partir das 10h>

SEXTA-FEIRA (30) – Público geral e visitante: >

Internet – 24 horas>

Loja do Bahia Salvador Norte Shopping – 10h às 22h>

Loja do Bahia Multishop Boca do Rio – 10h às 22h>

Loja do Bahia Shopping Bela Vista – 10h às 22h>

SÁBADO (31) – Dia do jogo: >

Internet – até 19:30h>

Bilheteria Sul (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10:00h até 19:30h; >

Bilheteria Norte (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10h até 19:30h;>