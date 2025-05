LIBERTADORES

São Paulo x Talleres: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida será disputada no Morumbi, às 19h

O São Paulo é o primeiro clube brasileiro a entrar em campo na rodada final da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. O Tricolor recebe o Talleres, nesta terça-feira (27 de maio), às 19h (de Brasília), no Morumbis, com expectativa de casa cheia. Veja onde assistir ao vivo, horário e as prováveis escalações. >

Onde assistir São Paulo x Talleres ao vivo

São Paulo

Talleres

O Talleres ainda luta por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Com quatro pontos, os argentinos estão empatados com o Alianza Lima, mas levam vantagem no saldo de gols (-2 contra -4). Para avançar, precisam pontuar no Morumbis e torcer para que os peruanos não vençam o Libertad-PAR. >