Fonte Nova anuncia novos setores com acesso obrigatório por reconhecimento facial

Os torcedores precisam realizar o cadastro biométrico antes da compra dos ingressos

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 16:12

Arena Fonte Nova Crédito: San Júnior / EC Bahia

A Arena Fonte Nova terá novos setores com acesso por biometria facial obrigatório a partir do jogo entre Bahia e São Paulo, no dia 31. Além dos setores visitante e sudeste, a obrigatoriedade será também para os setores especial inferior, cadeira leste e especial superior (caso haja a abertura deste setor). >

Os torcedores precisam realizar o cadastro biométrico antes da compra dos ingressos. O cadastro deve ser feito por todos, inclusive para quem registrou a biometria anteriormente e para os sócios torcedores. A medida seguirá válida para os jogos seguintes.>

Para fazer o registro no sistema, basta acessar o site e seguir o passo a passo. Primeiro, fazer o preenchimento dos dados com nome, e-mail, data de nascimento e CPF. Em seguida, realizar o registro facial e o upload de um documento com foto (RG ou CNH). O registro facial está disponível apenas via celular.>

No dia do jogo, o torcedor deve ir ao seu setor, posicionar o rosto em frente ao equipamento e aguardar a identificação facial para liberação rápida e segura, sem precisar apresentar o ingresso. Para auxiliar o público, foi disponibilizado um canal exclusivo para orientações do cadastramento da biometria facial, com atendimento todos os dias, das 9h às 18h. WhatsApp: (71) 93618-3311>