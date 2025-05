TELEVISÃO

Participante choca ao não saber resposta sobre futebol no Show do Milhão

Mulher pediu ajuda aos universitários, e cena viralizou nas redes sociais

Uma participante do Show do Milhão viralizou nas redes sociais por não saber responder uma pergunta relativamente simples do mundo do futebol. A questão que deixou Luciana confusa valia de R$ 3 mil e era sobre qual time brasileiro tinha uma baleia como mascote. As alternativas eram Náutico, Avaí, Flamengo e Santos.>