DESABAFOU

Cauã Reymond revela ter sofrido bullying na infância: 'Minha mãe era HIV positivo'

Ator de 'Vale Tudo' relatou momentos complicados que viveu e o que o ajudou a superar

Cauã Reymond emocionou os fãs ao fazer um forte relato sobre sua vida pessoal. Intérprete de César no remake de "Vale Tudo", da Globo, o ator de 45 anos contou que sofria bullying durante a infância porque a mãe convivia com HIV. Ele lembrou sobre os desafios familiares e superação em sua trajetória.>

"Sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", completou. Cauã é filho da astróloga Denise Reymond, que morreu em 2019 aos 55 anos por complicações geradas por um câncer no ovário, e do psicólogo José Marques, de 65. Cauã tem dois irmãos mais novos, Pável Reymond, de 37, por parte de mãe, Lara Rodi, de 26, por parte de pai.>