Quem saiu do ‘Chef de Alto Nível’? Participantes são eliminadas após desafio com café e leite

Primeira prova da fase individual colocou quatro competidores na berlinda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:51

Primeiras eliminadas da fase individual deixam o Chef de Alto Nível
Primeiras eliminadas da fase individual deixam o Chef de Alto Nível Crédito: Reprodução/TV Globo

O “Chef de Alto Nível” iniciou a fase individual no episódio desta terça-feira (12), dissolvendo os times e colocando cada participante por conta própria na disputa. A noite foi marcada pela eliminação de Luiza e Flan, as primeiras a deixar o programa nesta etapa.

Na prova inicial, os cozinheiros foram divididos em três grupos conforme o desempenho acumulado: Cozinha do Topo (Lira, Arika, Sutil e Mamede), Cozinha do Meio (Iara, Raphael e Luiza) e Cozinha do Porão (Flan, Ícaro e Bruna). O desafio pedia um prato criativo em que “os opostos se atraem”, preparado em 40 minutos. Raphael Santos apresentou o melhor resultado, conquistando a imunidade e o broche do tempo.

Sem a imunidade, Luiza, Flan, Ícaro e Mamede foram para a prova de eliminação, que exigia a criação de um prato de alto nível em apenas 30 minutos, tendo café e leite como protagonistas. Após avaliação dos jurados, Mamede e Ícaro foram salvos, enquanto Luiza e Flan se despediram da competição.

