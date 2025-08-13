REALITY SHOW

Quem saiu do ‘Chef de Alto Nível’? Participantes são eliminadas após desafio com café e leite

Primeira prova da fase individual colocou quatro competidores na berlinda

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:51

Primeiras eliminadas da fase individual deixam o Chef de Alto Nível Crédito: Reprodução/TV Globo

O “Chef de Alto Nível” iniciou a fase individual no episódio desta terça-feira (12), dissolvendo os times e colocando cada participante por conta própria na disputa. A noite foi marcada pela eliminação de Luiza e Flan, as primeiras a deixar o programa nesta etapa.

Na prova inicial, os cozinheiros foram divididos em três grupos conforme o desempenho acumulado: Cozinha do Topo (Lira, Arika, Sutil e Mamede), Cozinha do Meio (Iara, Raphael e Luiza) e Cozinha do Porão (Flan, Ícaro e Bruna). O desafio pedia um prato criativo em que “os opostos se atraem”, preparado em 40 minutos. Raphael Santos apresentou o melhor resultado, conquistando a imunidade e o broche do tempo.