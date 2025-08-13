Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialista revela 2 esportes que ajudam a viver até os 100 anos

Não é só genética: descubra como a interação social e a diversão podem prolongar sua vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:30

A receita para 100 anos: dois esportes que unem corpo, mente e amigos.
A receita para 100 anos: dois esportes que unem corpo, mente e amigos. Crédito: Freepik

A aspiração de viver até os 100 anos está ao alcance, e não depende exclusivamente de sorte ou hereditariedade. O cotidiano e, sobretudo, a prática de atividades físicas com interação social despontam como fatores determinantes para a longevidade.

Especialistas apontam para uma nova perspectiva sobre a vida longa. O engajamento em esportes que promovem o convívio e o lazer, em vez de focar apenas na intensidade, pode ser o verdadeiro passaporte para décadas de bem-estar.

Neste cenário promissor, o pickleball e o golfe emergem como exemplos perfeitos. Eles combinam o movimento essencial para o corpo com a riqueza da interação social, oferecendo um caminho divertido e eficaz para uma vida plena, segundo o jornal o Globo.

Musculação e atividade física

O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock
A musculação ajuda a melhorar os resultados da calistenia (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
A musculação favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A musculação pode ser praticada para diferentes objetivos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
Há diversas modalidades de atividades físicas além da musculação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
O cuidado com a alimentação é importante para ajudar nos resultados da musculação (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por
Além de fortalecer os músculos, a musculação contribui para a melhoria da saúde geral (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por
A chia é uma ótima fonte de proteínas para compor a dieta de quem faz musculação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação também é benéfica para a circulação sanguínea (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação favorece o emagrecimento (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
Beber água é fundamental para garantir um bom desempenho na musculação (Imagem: puhhha | Shutterstock) por
A musculação é importante para a saúde, mas é preciso realizá-la com cuidado (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
1 de 13
O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Movimento gera saúde

A expectativa de vida média na Espanha, de 84 anos, exemplifica o sucesso de uma abordagem integrada. Uma dieta equilibrada, descanso adequado e uma vida social ativa são pilares que sustentam essa notável longevidade na região.

Dan Buettner, explorador da revista americana da National Geographic, estudou as "Zonas Azuis", como Okinawa e Sardenha. Ele verificou que o segredo das populações mais longevas nessas áreas reside na manutenção de um estilo de vida constantemente ativo, segundo o jornal.

A prática regular de exercícios físicos contribui significativamente para prevenir doenças crônicas, como diabetes tipo 2, problemas cardíacos e alguns tipos de câncer, fortalecendo o corpo.

Adicionalmente, o exercício ajuda a regular a pressão arterial, os níveis de colesterol e a glicose no sangue, otimizando a saúde metabólica. Também reforça o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a enfermidades.

Interação e saúde da mente

As atividades físicas vão além do benefício físico, atuando como um escudo protetor para a mente. Estudos revelam que elas são eficazes em reduzir o estresse, combater a depressão, e manter a autonomia funcional ao longo dos anos.

Mais importante ainda, o movimento regular é crucial para a preservação da saúde cerebral, contribuindo para a manutenção das funções cognitivas e reduzindo o risco de declínio.

Buettner destaca o pickleball e o golfe como as modalidades ideais. Segundo ele, esses esportes harmonizam perfeitamente a atividade física com a diversão e a interação social, garantindo uma chegada aos 100 anos com excelente qualidade de vida.

Ele reforça a importância dessas escolhas ao afirmar: "Pessoas que vivem mais tendem a jogar tênis, badminton e, eu diria, o melhor de todos: pickleball". 

O pickleball

O pickleball é uma modalidade híbrida fascinante, que combina elementos do tênis, pingue-pongue, badminton e padel. Criado nos Estados Unidos, conquistou rapidamente o público, especialmente aqueles com mais de 50 anos, devido ao seu ritmo suave e ambiente acolhedor.

Embora ainda pouco disseminado no Brasil e na Espanha, o pickleball experimenta um crescimento explosivo nos EUA e no Canadá. Isso indica seu potencial como uma alternativa vibrante para quem busca longevidade através do esporte e da amizade.

Golfe

O golfe, apesar da percepção de tranquilidade, é um exercício robusto. Uma partida típica envolve caminhar entre 7 e 10 km, o que o torna um treino completo para o corpo, exigindo força, equilíbrio e resistência em cada passo no campo.

Além do vigor físico, o golfe é um estimulante cerebral, pois demanda estratégia apurada e alta concentração para cada tacada. Pesquisas da Universidade de Edimburgo ligam o golfe à melhora do humor e à redução do estresse.

Curiosamente, estudos também associam o golfe a uma menor taxa de mortalidade entre a população idosa. Assim, ele se consagra como uma escolha inteligente para quem busca não apenas viver mais, mas viver melhor e com mais alegria.

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa
Imagem - Conheça os 5 exercícios simples que fortalecem e definem o corpo

Conheça os 5 exercícios simples que fortalecem e definem o corpo

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé