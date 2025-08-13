EXERCICIO

Especialista revela 2 esportes que ajudam a viver até os 100 anos

Não é só genética: descubra como a interação social e a diversão podem prolongar sua vida

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:30

A receita para 100 anos: dois esportes que unem corpo, mente e amigos. Crédito: Freepik

A aspiração de viver até os 100 anos está ao alcance, e não depende exclusivamente de sorte ou hereditariedade. O cotidiano e, sobretudo, a prática de atividades físicas com interação social despontam como fatores determinantes para a longevidade.

Especialistas apontam para uma nova perspectiva sobre a vida longa. O engajamento em esportes que promovem o convívio e o lazer, em vez de focar apenas na intensidade, pode ser o verdadeiro passaporte para décadas de bem-estar.

Neste cenário promissor, o pickleball e o golfe emergem como exemplos perfeitos. Eles combinam o movimento essencial para o corpo com a riqueza da interação social, oferecendo um caminho divertido e eficaz para uma vida plena, segundo o jornal o Globo.

Movimento gera saúde

A expectativa de vida média na Espanha, de 84 anos, exemplifica o sucesso de uma abordagem integrada. Uma dieta equilibrada, descanso adequado e uma vida social ativa são pilares que sustentam essa notável longevidade na região.

Dan Buettner, explorador da revista americana da National Geographic, estudou as "Zonas Azuis", como Okinawa e Sardenha. Ele verificou que o segredo das populações mais longevas nessas áreas reside na manutenção de um estilo de vida constantemente ativo, segundo o jornal.

A prática regular de exercícios físicos contribui significativamente para prevenir doenças crônicas, como diabetes tipo 2, problemas cardíacos e alguns tipos de câncer, fortalecendo o corpo.

Adicionalmente, o exercício ajuda a regular a pressão arterial, os níveis de colesterol e a glicose no sangue, otimizando a saúde metabólica. Também reforça o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a enfermidades.

Interação e saúde da mente

As atividades físicas vão além do benefício físico, atuando como um escudo protetor para a mente. Estudos revelam que elas são eficazes em reduzir o estresse, combater a depressão, e manter a autonomia funcional ao longo dos anos.

Mais importante ainda, o movimento regular é crucial para a preservação da saúde cerebral, contribuindo para a manutenção das funções cognitivas e reduzindo o risco de declínio.

Buettner destaca o pickleball e o golfe como as modalidades ideais. Segundo ele, esses esportes harmonizam perfeitamente a atividade física com a diversão e a interação social, garantindo uma chegada aos 100 anos com excelente qualidade de vida.

Ele reforça a importância dessas escolhas ao afirmar: "Pessoas que vivem mais tendem a jogar tênis, badminton e, eu diria, o melhor de todos: pickleball".

O pickleball

O pickleball é uma modalidade híbrida fascinante, que combina elementos do tênis, pingue-pongue, badminton e padel. Criado nos Estados Unidos, conquistou rapidamente o público, especialmente aqueles com mais de 50 anos, devido ao seu ritmo suave e ambiente acolhedor.

Embora ainda pouco disseminado no Brasil e na Espanha, o pickleball experimenta um crescimento explosivo nos EUA e no Canadá. Isso indica seu potencial como uma alternativa vibrante para quem busca longevidade através do esporte e da amizade.

Golfe

O golfe, apesar da percepção de tranquilidade, é um exercício robusto. Uma partida típica envolve caminhar entre 7 e 10 km, o que o torna um treino completo para o corpo, exigindo força, equilíbrio e resistência em cada passo no campo.

Além do vigor físico, o golfe é um estimulante cerebral, pois demanda estratégia apurada e alta concentração para cada tacada. Pesquisas da Universidade de Edimburgo ligam o golfe à melhora do humor e à redução do estresse.