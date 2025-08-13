VIAGEM

Descubra 7 piscinas naturais de sonho que vão transformar seu próximo verão

Conheça refúgios naturais escondidos que parecem saídos de um sonho tropical

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:30

Mergulhe em águas terapêuticas cercadas pela natureza mais exuberante Crédito: Reprodução/Youtube

Quando o calor chegar, nada melhor que se refrescar em piscinas naturais – aquelas joias esculpidas pela natureza onde a água se acumula em tons cristalinos entre rochas, formando cenários de tirar o fôlego.

De poços profundos a enseadas de maré calma, esses refúgios oferecem muito mais que um simples banho: são experiências únicas em meio a paisagens intocadas.