Descubra 7 piscinas naturais de sonho que vão transformar seu próximo verão

Conheça refúgios naturais escondidos que parecem saídos de um sonho tropical

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:30

Mergulhe em águas terapêuticas cercadas pela natureza mais exuberante
Mergulhe em águas terapêuticas cercadas pela natureza mais exuberante

Quando o calor chegar, nada melhor que se refrescar em piscinas naturais – aquelas joias esculpidas pela natureza onde a água se acumula em tons cristalinos entre rochas, formando cenários de tirar o fôlego.

De poços profundos a enseadas de maré calma, esses refúgios oferecem muito mais que um simples banho: são experiências únicas em meio a paisagens intocadas.

Selecionamos destinos onde a geografia criou verdadeiros spas naturais, perfeitos para quem busca conexão com a natureza. Lugares para nadar entre peixes coloridos, flutuar em águas serenas ou simplesmente admirar formações rochosas impressionantes. 

Continue lendo no site do nosso parceiro Diário do Litoral.

