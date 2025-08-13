Descubra 7 piscinas naturais de sonho que vão transformar seu próximo verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:30
Quando o calor chegar, nada melhor que se refrescar em piscinas naturais – aquelas joias esculpidas pela natureza onde a água se acumula em tons cristalinos entre rochas, formando cenários de tirar o fôlego.
De poços profundos a enseadas de maré calma, esses refúgios oferecem muito mais que um simples banho: são experiências únicas em meio a paisagens intocadas.
Selecionamos destinos onde a geografia criou verdadeiros spas naturais, perfeitos para quem busca conexão com a natureza. Lugares para nadar entre peixes coloridos, flutuar em águas serenas ou simplesmente admirar formações rochosas impressionantes.