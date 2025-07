'FUI UM IDIOTA'

Astro de 'De Volta Para o Futuro' revela arrependimento por recusar papel em sucesso dos anos 90

Michael J. Fox contou que recusou o sucesso estrelado por Patrick Swayze e Whoopi Goldberg

Michael J. Fox, eterno Marty McFly da trilogia De Volta para o Futuro, revelou que deixou escapar uma das maiores oportunidades de sua carreira: o papel principal em Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990). Durante uma entrevista ao programa The View, o ator confessou a Whoopi Goldberg que recusou o roteiro acreditando que o projeto não funcionaria. >

“Me ofereceram Ghost bem no início. Eu disse: ‘Isso não vai dar certo’. E ainda comentei: ‘A Whoopi é ótima, mas esse filme não tem futuro’. Aí virou esse sucesso todo… fui um idiota”, declarou Fox, em tom bem-humorado, mas arrependido.>

Com direção de Jerry Zucker, Ghost se transformou em um fenômeno mundial, arrecadando mais de US$ 505 milhões nas bilheteiras e conquistando cinco indicações ao Oscar. A produção levou duas estatuetas: Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante, justamente para Whoopi Goldberg, que brilhou como a médium Oda Mae Brown.>

Fox não foi o único a recusar o papel de Sam Wheat. Outros nomes como Harrison Ford, Tom Hanks, Tom Cruise, Kevin Bacon, Alec Baldwin e até Bruce Willis (que era casado com Demi Moore na época) também disseram “não” ao projeto.>

Apesar de hoje ser um dos romances mais lembrados da história do cinema, Ghost foi inicialmente rejeitado pela crítica. Avaliações da época chamavam o roteiro de “meloso”, “exagerado” e até “improvável”. Mas, mesmo com a desconfiança da imprensa, o público reagiu de forma oposta e com entusiasmo.>