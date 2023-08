Panela de pressão 'explode' ao vivo em programa de TV e reação de chef viraliza

Um acidente ao vivo com uma panela de pressão chamou a atenção nas redes sociais por conta da reação do chef Leonardo Roncon, apresentador do programa Santa Receita, da TV Aparecida.



Ele fazia uma ação de merchandising de uma marca de panelas durante a atração e, para isso, cozinhava feijão ao vivo. No vídeo, Roncon aparece falando sobre o medo que muitas pessoas têm da explosão de uma panela da pressão.



"Com certeza, você conhece ou já ouviu falar de alguma história sobre panela de pressão que estoura durante o cozimento, ou gente que morre de medo de panela de pressão", disse. Em seguida, afirmou que o problema acabaria com a marca que divulgava.