BOIADEIRA

Ana Castela fala sobre bissexualidade e manda recado para fãs mulheres

Cantora ironizou especulações após mudanças no visual

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:44

Ana Castela Crédito: Reprodução e Divulgação

A cantora Ana Castela, conhecida como a Boiadeira, usou as redes sociais para se pronunciar sobre os rumores envolvendo sua sexualidade. Após surgir com um novo visual, internautas passaram a especular se ela se relacionaria com mulheres, embora só tenham sido divulgados relacionamentos públicos com homens.>

Pelo X (antigo Twitter), Ana negou as suspeitas e respondeu com bom humor aos comentários. “Eu também ficaria um pouco triste por não poder me namorar ou segurar minha mão… mas vocês, mulheres, vão achar uma boiadeira pra vocês, e viver um romance country”, escreveu a artista.>

Ana Castela 1 de 7

O comentário provocou reações de fãs. “Mas eu queria você Ana Flávia”, escreveu uma seguidora. “Vou dormir chorando”, lamentou outra. “Me arruma uma namorada parecida com você pelo menos então”, brincou uma terceira.>