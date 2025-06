ENTENDA

Poze do Rodo relata perseguição de policiais após nova operação em sua casa: 'Tá sem nada pra fazer?'

MC afirma que alvo da vez é sua esposa, investigada por lavagem de dinheiro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 18:21

MC Poze do Rodo

O cantor MC Poze do Rodo protestou nas redes sociais após a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizar uma nova operação em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Segundo ele, a ação teria como foco sua esposa, Viviane Noronha, e seria parte de uma perseguição à sua família.>

“Bom dia com mais uma visita desses caras. Não aguentamos mais. Agora, querem implicar com a minha esposa guerreira. Minha família não aguenta mais essa perseguição. Já provamos milhas e milhas que não sou nada de errado. Agora é minha esposa? Que loucura é essa”, escreveu Poze nos Stories do Instagram.>

Viviane Noronha, com quem o MC tem filhos, foi intimada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) a prestar depoimento. Ela é investigada por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Segundo as autoridades, a convocação também está ligada a declarações públicas em que Viviane afirmou que policiais teriam furtado joias da casa dela durante uma das ações anteriores.>

Poze questionou a conduta da polícia e reagiu com indignação. “Agora eles querem implicar com a minha esposa guerreira, como que pode, tá sem nada para fazer?”, criticou. Em outro trecho, completou: “Sobe um morro, vai trocar tiro irmão, que isso, sai do nosso pé”.>

