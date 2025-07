SUPERAÇÃO

Após perda da filha, Lexa lança nova versão de 'Menina Má' com Anitta; veja clipe

Cantora perdeu Sofia, sua filha recém nascida, e retorna as produções musicais após cinco meses

O retorno acontece após um período de reclusão da artista, que enfrentou a perda da filha recém-nascida, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. “Voltar foi leve. A vibe da música é muito gostosa e a galera amou essa nova versão”, contou Lexa, em tom de recomeço.>

A nova versão da faixa ganhou um remix assinado pelo produtor Machadez, que adicionou batidas modernas e os vocais inéditos de Lexa à gravação original. A convite de Humberto Tavares, um dos compositores do projeto, a cantora aceitou de imediato. “Eu já conhecia a versão original e achava maravilhosa. Quando me chamaram, aceitei na hora. Não pensei duas vezes”, revelou.>

Nas redes sociais, Lexa compartilhou um vídeo celebrando o lançamento. O material reúne cenas de viagens com amigas, bastidores da nova fase e momentos ao lado do noivo. A colaboração com Anitta também se destaca: “Ela é uma grande amiga, uma irmã. É sempre um prazer trabalhar com a Anitta. Ela amou o remix, e eu também”.>