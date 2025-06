LIBERDADE

MC Poze do Rodo é solto; multidão gera confusão na porta do presídio durante soltura

Funkeiro teve habeas corpus aceito pela justiça nesta segunda-feira (2)

O MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho Couto, foi solto na tarde desta terça-feira (3). Na frente do Complexo de Gericinó, onde o cantor ficou preso desde a última quinta-feira (29), uma multidão aguardava a saída do funkeiro. Em imagens que circulam nas rede sociais, capturadas pela TV Record, os fãs de Poze aparecem brigando com policiais e subindo em ônibus que estavam estacionados no local.>