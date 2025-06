BRIGA NA JUSTIÇA

Irmão de Marília Mendonça se revolta após ser chamado de oportunista durante disputa pela guarda de Léo

João Gustavo defende a mãe, Dona Ruth, e critica ataques após pedido de Murilo Huff por guarda total do filho

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, se manifestou publicamente sobre a disputa judicial entre sua mãe , Dona Ruth Moreira, e o cantor Murilo Huff, pai do pequeno Léo, filho da artista. O jovem estudante de nutrição usou as redes sociais para rebater críticas e defendeu a mãe, emocionando os fãs da sertaneja. >

O comentário foi feito em uma publicação de um fã-clube de Marília, que lembrava o esforço de Dona Ruth no início da carreira da filha. "Não só a TV, mas a maioria dos móveis. Minha mãe batalhou incansavelmente em prol da criação minha e da minha irmã e agora do Léo", escreveu João Gustavo, em resposta ao post que dizia que a matriarca vendeu a única televisão que possuía para apoiar a carreira da cantora.>

Revoltado com as críticas que vem recebendo desde que veio à tona o pedido de guarda total por parte de Murilo Huff , João desabafou: "Infelizmente hoje temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos LADRÕES e OPORTUNISTAS".>

A disputa judicial ganhou repercussão após o cantor Murilo Huff acionar a Justiça para pedir a guarda total do filho, Léo, hoje sob tutela compartilhada. Desde a morte trágica de Marília, em novembro de 2021, a criança mora com Dona Ruth em Goiânia (GO), enquanto o pai visita com frequência e ajusta sua agenda de shows para não se afastar do menino.>