Luana Piovani diz que Pedro Scooby virou pai responsável e revela dor com distância do filho Dom

Atriz afirma que decisão de deixar primogênito morar com o pai no Brasil foi acertada, apesar da saudade

Heider Sacramento

Publicado em 30 de junho de 2025 às 11:28

Pedro Scooby e Luana Piovani Crédito: Reprodução

Luana Piovani, 48, surpreendeu ao elogiar publicamente o ex-marido Pedro Scooby, 36, durante entrevista ao Fantástico exibida no domingo (29). A atriz afirmou que o surfista se tornou um pai mais presente e responsável desde que Dom, 13, primogênito do ex-casal, passou a morar com ele no Brasil. >

"Foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho está feliz, meu ex-marido é um pai mais responsável, dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente. Mas sangro todo dia de saudades", declarou Luana ao falar sobre a mudança de Dom para a casa do pai, onde vive com a madrasta, Cíntia Dicker, e a irmã caçula, Aurora.>

Na entrevista, Luana também relembrou o momento em que decidiu dividir os cuidados com os filhos após o nascimento dos gêmeos Bem e Liz, hoje com 9 anos. “Quando tive gêmeos, eu falei: 'vou deixar o mais velho com o pai e tomar frente com os gêmeos e minhas funcionárias'. Foi um erro muito grande, porque fiquei solteira, virei mãe solo casada. Meu marido ficou com vida de solteiro", disse.>

A atriz contou ainda que tentou resgatar o relacionamento, mas não teve sucesso. “Ficar casada sozinha, é melhor estar sozinha sozinha, porque pelo menos não tenho que ser monogâmica”, afirmou.>

Segundo ela, a decisão de permitir que Dom viesse morar com Scooby no Brasil aconteceu após episódios de desrespeito do filho em casa. "Meu filho mais velho não me respeitava, me peitava, porque queria vir ao Brasil morar com o pai. Não me deixo ser maltratada por ninguém", completou.>