NOVELA DAS 9

Maria de Fátima provoca tensão com Leila na casa de Marco Aurélio; veja o resumo

Personagem pressiona para cancelar demissão e deixa Leila incomodada com sua presença

No capítulo desta segunda-feira (30) do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima movimenta a trama ao aceitar o convite de Afonso para passar alguns dias na casa de Marco Aurélio. A presença da jovem causa desconforto em Leila, que demonstra clara insatisfação com a situação. >