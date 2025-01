MOMENTO VIRALIZOU

Camilla do BBB25 faz xixi no chão; entenda o que houve

Sister não controlou a bexiga em 'after' da festa desta quarta (22)

O "after" do show de César Menotti e Fabiano rendeu na noite de ontem do BBB25. Os participantes dançaram e beberam bastante após receberem um cooler da produção. Porém, uma das sisters acabou passando do limite e protagonizando um vexame na casa. Durante a madrugada, Camilla estava na cozinha do VIP com outros colegas, teve uma crise de riso e acabou fazendo xixi no chão. O momento viralizou nas redes sociais. >