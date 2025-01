'NUNCA SEREI ELE'

Léo Santana homenageia Davi Brito em vídeo e ex-BBB reage

Cantor recriou um vídeo feito pelo campeão do BBB 24 dançando seu novo hit 'Surra de Toma'

O cantor Léo Santana homenageou o ex-BBB Davi Brito na terça-feira (21) e deixou o baiano lisonjeado. Entrando na brincadeira, o marido de Lore Improta recriou um vídeo feito pelo campeão do BBB 24, dançando o seu novo hit "Surra de Toma" e compartilhou nas suas redes sociais.

"Por mais que eu tente, nunca serei ele…", brincou Léo Santana. "Que resenha desse @leosantana", respondeu Davi, nos seus stories do Instagram.

O vídeo de Leo foi uma referência às icônicas imagens de Davi dançando a nova música do cantor e tietando o artista, postado pelo ex-BBB há duas semanas. O vídeo viralizou na web e chamou a atenção de internautas. Nas imagens Davi está no playground de um edifício se mexendo ao som do pagodão baiano de cueca branca.