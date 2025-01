AMOR PELA EX

Vitória Strada se declara para a ex Marcella Rica no BBB e é detonada nas redes; confira fala

Confinada no BBB25, a atriz namora o colega de profissão Daniel Rocha

Elis Freire

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:58

Vitória Strada se declara para Marcella Rica Crédito: Reprodução Globo/ Redes Sociais

Tá rolando saudade da ex? Nesta quarta-feira (22), Vitória Strada gerou polêmica ao falar sobre o relacionamento com Marcella Rica na casa do BBB 25. "A gente terminou, mas a gente se ama muito, sempre vai se amar", disse na área externa da casa mais vigiado do Brasil.

O assunto surgiu quando a sister Giovanna comentava sobre seu antigo relacionamento. Vitória, então resolveu comentar a relação de quatro anos com a também atriz e diretora Marcella Rica.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que a atriz da Globo comenta muito sobre a ex-noiva e quase não cita o atual namorado nas conversas. "Ela odei@ o namorado dela, acho falta de respeito.", comentou um. "O namorado dela vendo isso: ", escreveu outro. "Achei mais apaixonada pela ex que pelo namorado atual ", ressaltou um terceiro.

Ainda confidentes, Vitória revelou que contou para Marcella que iria para o BBB25, antes de ser confirmada na casa.

Saiba motivo do término da relação

Vitória também falou sobre o término com a ex-noiva. Vitória e Marcella, que estavam noivas, anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2023. "A gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor. Ela é uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida", se declarou.

A atriz relembrou que Marcella foi a primeira mulher com quem se apaixonou. "Eu lide com isso da forma mais natural possível", disse a atriz. "Quando me apaixonei por ela, foi um sentimento que não estava esperando", completou