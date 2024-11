ACUSAÇÃO DE CÓPIA

João Lucas e Sasha Meneghel deixam de seguir Priscilla após polêmica de plágio

Internautas apontaram semelhanças entre os trabalhos de João Lucas e Priscilla

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 19:47

Capas dos álbuns "João Lucas" e "Priscilla" Crédito: Reprodução

O cantor João Lucas e a esposa Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, deixaram de seguir a cantora Priscilla nas redes sociais depois de uma polêmica recente envolvendo suposto plágio. A acusação foi feita por fãs de Priscilla por identificarem semelhanças da estética visual da cantora no álbum de João Lucas.

O artista, que se prepara para lançar um álbum que tem como título o seu próprio nome, João Lucas, fez um post no X (antigo Twitter), afirmando que se afastaria de “pessoas que só se empolgam com algo quando é sobre elas.” A publicação foi interpretada por fãs de Priscilla como uma indireta para a cantora, com quem já colaborou em projetos anteriores.

Já Daniel Campos, amigo próximo do casal, defendeu a originalidade do trabalho. Ele publicou uma mensagem na plataforma, mencionando que álbuns chamados “self-titled” (intitulados com o nome do artista) não são novidade na indústria musical. A própria Priscilla também tem um álbum com o próprio nome.

João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine e amigo próximo do casal, também parou de seguir a cantora, o que os internautas interpretaram como uma defesa do novo trabalho de João Lucas, já com prévia da parte visual divulgada.

O músico, ex cantor gospel, hoje mescla referências do pop e do indie. João Lucas, o álbum, já tem data de estreia no dia 13 de novembro, às 20h. O trabalho terá 15 Faixas, 3 Clipes, 12 visualizers.

Confira posts:

Meme mesclando os álbuns Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Internautas alegam falsa de originalidade Crédito: Reprodução / Redes Sociais