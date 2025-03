AMIGOS DE 4 PATAS

Saiba quais os nomes mais populares de pets no Brasil

Levantamento elencou os nomes mais escolhidos para animais fêmeas e machos

Elis Freire

Publicado em 17 de março de 2025 às 16:03

Cão e gato Crédito: Shutterstock

Os amigos de quatro patas podem ter nomes extremamente inusitados e engraçados, de acordo com a escolha de cada tutor. Mas, um levantamento feito Preply, plataforma de ensino de idiomas, mostrou que alguns nomes são mais populares para os pets no Brasil. >

Nina, Mel e Lily são os nomes mais citados para animais de estimação que são fêmeas. Especificamente para cães e gatos, os nomes Tigrão e Leão ganham destaque entre os mais citados para os machos. A lista também inclui nomes inspirados em personagens famosos, como Hulk, Scooby-Doo, Mingau, Romeu e Julieta.⁠>

A pesquisa apontou que os personagens de filmes, inclusive, são fonte de inspiração para 17% dos tutores na hora de batizar os animais de estimação. Já as figuras de desenho animado aparecem na sequência, com 16% para os entrevistados que se inspiraram nelas para dar nome ao pet. Scooby Doo é apontado com um dos preferidos das crianças>

Como os tutores chamam os pets?

Apesar do nome escolhido, muitas vezes o tutor chama seu animalzinho de outro nome, seja um apelido carinhoso ou uma brincadeira com algo que tenha acontecido com o pet. Segundo o levantamento, 35% dos tutores chamam seu pet tanto por um nome original quanto por apelidos carinhosos. Com 30%, Filho é um dos apelidos mais citado na pesquisa. >