LUXO

Um carro por noite? Saiba quanto custa se hospedar no Copacabana Palace

Valores para passar a noite como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' chegam nas alturas

Elis Freire

Publicado em 4 de abril de 2025 às 17:25

Maria de Fátima no Copacabana Palace Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Na novela “Vale Tudo”, Maria de Fátima escolheu se hospedar no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para fingir que é rica para César. O luxo só foi possível pois a personagem interpretada por Bella Campos vendeu a casa que morava com sua mãe para fugir para cidade grande em busca de ascensão social. >

Hospedar-se no clássico da hotelaria custa caro. Mas, quanto? O empreendimento que já recebeu nomes como Madonna, Mick Jagger, Albert Einstein e Justin Bieber tem diárias que variam de R$4.471 a R$63.000, isso somente de segunda a quinta.>

Os valores são definidos pelo tipo de acomodação e pela vista. O quarto mais básico com vista para a cidade custa R$4.471 já com impostos, enquanto o apartamento com vista para o mar tem opções de R$5.153 a R$9.054. A cobertura, por sua vez, é a opção com preços mais exorbitantes que variam de R$20.151 a R$63.157, também durante a semana. >

Acomodações no Copacabana Palace custam até R$63.000 por noite Crédito: Reprodução / Redes Sociais