FAMOSOS

Erika Januza revela dívida e descontrole com cartão de crédito: 'Fiquei com o nome sujo'

Durante conversa no Saia Justa, atriz falou sobre a decisão de abrir mão do cartão de crédito após se endividar

Na edição do programa Saia Justa da última quarta-feira (28), Erika Januza (40), abriu o jogo sobre um período difícil em sua vida: o endividamento por uso descontrolado do cartão de crédito. A atriz compartilhou que chegou a ter o nome negativado e que a falta de educação financeira foi um fator determinante nesse cenário.>

A conversa, que também contou com Eliana, Juliette, Bela Gil e a influenciadora Nath Finanças, girou em torno da importância de falar sobre dinheiro. Durante o bate-papo, Eliana trouxe um dado alarmante: 41,5% da população adulta brasileira está com o nome sujo.>

Foi nesse contexto que Erika relatou sua experiência pessoal. "Eu fiz muitas dívidas no cartão de crédito. Sem nenhuma organização. E o cartão, para mim, exigia uma maturidade que eu ainda não tinha", revelou. A artista admitiu que, após enfrentar dificuldades, optou por parar de usar cartão de crédito. "Meu nome ficou sujo, já faz um tempo. Aí decidi: não sei usar, então vou ficar sem. Mas faz falta", comentou.>

Nath Finanças, especialista em educação financeira, aproveitou o relato para explicar que o cartão de crédito está entre os principais vilões do endividamento no Brasil, sendo responsável por cerca de 20% dos casos. Segundo ela, um erro comum é emprestar o cartão para parentes ou amigos, o que pode gerar problemas não apenas financeiros, mas também familiares.>

"A pessoa diz: 'você tem um carro, custa me emprestar?'. E você não quer ficar mal com ela, então empresta. Mas isso vira um problema", pontuou Erika, com o apoio das colegas de sofá.>