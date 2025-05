EITAAAAA

Praga funcionou? Luana Piovani desejou 'que karma da desgraça que ela vende' inundasse a vida de Virginia

Atriz fez 'profecia' duas semanas antes de a influenciadora anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe

A atriz inicialmente compartilhou um Stories com uma postagem no X sobre Virginia: "Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, make, ou look... Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste", dizia a publicação. Luana acrescentou: "Parem de fazer cruéis famosos".>