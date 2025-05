SALVADOR

Reabertura do Zoológico de Salvador tem data definida; saiba quando

Equipamento ficou fechado por cerca de três meses para reformas e terá novidades



Yan Inácio

Tharsila Prates

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:38

Zoológico de Salvador Crédito: Reprodução

Após cerca de três meses de obras, a primeira etapa da reforma do Zoológico de Salvador foi concluída e o equipamento será reaberto na próxima terça-feira (3), com funcionamento das 9h às 17h. A informação foi divulgada nas redes sociais do zoo nesta quinta (29). >

Entre as novidades previstas estão a reinauguração do aviário, que ficou seis anos fechado. São 1.000 metros quadrados na entrada inferior do parque, que também passou por uma reforma completa, incluindo a substituição de 10 pilares de 13 metros de altura. >

Já o novo felinário tem 270 metros quadrados e fica localizado próximo ao mirante, para quem acessa o parque pela entrada superior, no Alto de Ondina. As obras envolveram pilares, vidros e um novo telhado, garantindo mais segurança e conforto para os quatro felinos do recinto – uma onça-pintada e três onças-pardas. >

“Os visitantes poderão contar com novos equipamentos e uma estrutura renovada, garantindo mais conforto tanto para os visitantes quanto para os animais”, disse a bióloga e gestora técnica do parque, Ana Celly, em março, quando a obra estava em andamento.>

Na época, o engenheiro civil Tomás Farias, disse que a Ilha dos Primatas também seria uma novidade. “Em breve, os Primatas estarão de volta ao espaço renovado. Os visitantes podem esperar uma área totalmente revitalizada, novos materiais, mais segurança e um ambiente pensado para o bem-estar dos animais. Tudo está sendo feito com qualidade para que, quando reabrir, essa área se torne um dos grandes destaques do Zoológico”, afirmou Farias.>