SALVADOR

Fechado há mais de 1 mês, Zoológico de Salvador prevê reabertura; veja quando

Equipamento passa por inúmeras intervenções e terá novidades, como o aviário, fechado há seis anos

Tharsila Prates

Publicado em 27 de março de 2025 às 18:04

Área do zoo onde ficam as zebras Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Fechado para visitação desde a pausa para o Carnaval, em 22 de fevereiro, o Zoológico de Salvador está passando por inúmeras intervenções em diversas áreas como no aviário, felinário, na Ilha dos Primatas, no setor de nutrição e no prédio da educação ambiental. As obras estão em andamento, e a previsão de entrega, segundo a administração, é para o mês de maio. >

A bióloga e gestora técnica do parque, Ana Celly, detalha que um dos equipamentos mais queridos e interativos do zoo, o aviário, está quase pronto, depois de passar seis anos fechado. São 1.000 metros quadrados na entrada inferior do parque, que passou por uma reforma completa, incluindo a substituição de 10 pilares de 13 metros de altura. Esse espaço proporciona aos visitantes uma experiência com diversas aves da fauna brasileira.>

Já o felinário, que também será entregue nesta primeira fase, tem 270 metros quadrados e fica localizado próximo ao mirante, para quem acessa o parque pela entrada superior, no Alto de Ondina. As obras envolveram pilares, vidros e um novo telhado, garantindo mais segurança e conforto para os quatro felinos do recinto – uma onça-pintada e três onças-pardas.>

Ana Celly também destacou que a Ilha dos Primatas já está na reta final e que, em breve, os moradores desse espaço estarão de volta. “As obras seguem sem prejuízo aos animais, alguns foram realocados temporariamente para um setor extra e outros permanecem no seu recinto de origem, no caso dos grandes carnívoros. Tudo está sendo feito com segurança e cuidado para evitar estresse durante as obras”, acrescentou.>

As intervenções seguem no horário de funcionamento do parque, período em que os animais já estão acostumados com a movimentação de pessoas. Além disso, de acordo com o zoo, a equipe monitora de perto qualquer sinal de desconforto nos recintos.>

“Todas as obras estão seguindo o cronograma previsto, e em breve teremos muitas novidades no zoológico. Os visitantes poderão contar com novos equipamentos e uma estrutura renovada, garantindo mais conforto tanto para os visitantes quanto para os animais”, diz Ana.>