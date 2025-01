MEIO AMBIENTE

Casal de mico-leão-da-cara-dourada, resgatado em Ilhéus, se 'muda' para Zoológico de São Paulo

Transporte gratuito da espécie, ameaçada de extinção, foi feito pela Latam

O transporte foi feito gratuitamente pelo programa Avião Solidário da Latam, no último dia 28, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab).

A fêmea jovem estava sendo criada como pet e foi entregue voluntariamente à Polícia Ambiental da região, que a direcionou ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), ficando posteriormente sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) da empresa Bahia Mineração (Bamin). Já o macho foi resgatado poucos dias depois na mesma região e também foi encaminhado ao Cetras.

Especialistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) avaliaram que os animais não apresentavam condições de serem devolvidos à natureza, mas poderiam ser integrados ao manejo (sob cuidados humanos) da espécie. Essa estratégia está prevista no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-de-Coleira, coordenada pelo ICMBio.

Após análise, identificaram o Zoológico de São Paulo como uma das instituições adequadas para destinação, considerando seu histórico na manutenção e conservação da espécie. O zoológico dispõe de espaço adequado para receber os animais e conta com uma equipe técnica capacitada para proporcionar as melhores condições de saúde e bem-estar.

O programa Avião Solidário da Latam, em conjunto com instituições parceiras, já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil, além de 282 milhões de vacinas contra a covid-19, mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul, desde 4 de maio de 2024.