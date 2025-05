DESCONTOS INDEVIDOS

INSS: agências dos Correios vão atender vítimas de fraudes; veja locais na Bahia

Atendimento será gratuito e com garantia de proteção de dados

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios nas agências dos Correios. >

A ação amplia a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em regiões onde o instituto não possui unidades próprias. Com mais de 4.730 agências próprias habilitadas em todo o país, os Correios assumem o papel de facilitadores do acesso a esse tipo de serviço.>