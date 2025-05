SAÚDE PÚBLICA

Farmácia Popular: cidadãos receberão aviso sobre medicamento de uso contínuo; entenda

Ao menos 270 mil beneficiários serão notificados

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:18

Farmácia popular Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Ministério de Saúde (MS) anunciou, nesta quinta-feira (29), que a partir da próxima semana, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que adquirem medicamentos de uso contínuo pelo programa Farmácia Popular serão avisados por meio de mensagens no WhatsApp sobre a importância da permanência dos tratamentos. Serão enviadas mensagens no Whatsapp e na caixa postal do aplicativo Gov.BR para 270 mil beneficiários. >

O primeiro envio será feito para um grupo de hipertensos que realizaram apenas 3 retiradas de medicamentos nos últimos 12 meses no Farmácia Popular, programa do Governo Federal que disponibiliza gratuitamente, em farmácias credenciadas, os medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde. Objetivo da ação é alertar o paciente sobre a importância de não descontinuar tratamentos, como os de hipertensão e diabetes. >

Serão enviadas, inicialmente, cerca de 270 mil mensagens (de um total de 3,5 milhões de pessoas nesta situação) como forma de testar a efetividade da ação. O envio será realizado por WhatsApp e Caixa Postal do aplicativo GovBR. Também fazem parte da programação de disparos do Ministério da Saúde, lembretes sobre retirada de medicamentos para diabetes, vacinação e agendamento de consultas médicas com especialistas.>

Segurança

Para ter certeza de que uma mensagem recebida no WhatsApp é proveniente do Governo Federal, é preciso estar atento ao selo de Verificado azul da Meta, exibido ao lado do nome do perfil. Esse selo confirma que a conta foi autenticada pela plataforma. Outras fontes de informação incluem a caixa de entrada do aplicativo Gov.br e um banner informativo no site do Ministério da Saúde.>