SAÚDE

Medicação gratuita: confira a lista completa dos 41 itens do Farmácia Popular

Na Bahia, 1,2 milhão de pessoas foram beneficiadas em 2024

O Farmácia Popular agora oferece 41 itens de medicamentos e insumos de saúde de forma 100%. A ampliação foi divulgada oficialmente no site do Ministério da Saúde, na manhã desta terça-feira (18), mas já havia sido antecipada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na última semana. >

Em 2024, o programa alcançou o maior número de beneficiários desde 2006, ultrapassando 24 milhões de pessoas atendidas. Desse número, 1,2 milhão de pessoas foram beneficiadas na Bahia, ultrapassando os 878,9 mil atendidos em 2022. O estado baiano conta com 1.243 farmácias credenciadas espalhadas por 365 municípios baianos. >

“Estamos fortalecendo o compromisso que este governo assumiu com a dignidade e o bem-estar da nossa população, especialmente as pessoas que vivem em regiões de maior vulnerabilidade social. Garantir acesso gratuito a medicamentos essenciais é uma resposta concreta às necessidades do povo brasileiro. Saúde não pode ser um privilégio, é um direito”, destacou a ministra Nísia.>