CRIME

Paredão em Massaranduba acaba em tiroteio e morte de jovem durante ação da PM

Kauan Santos de Souza, 22 anos, foi baleado e socorrido, mas não resistiu

Uma festa do tipo paredão no bairro de Massaranduba acabou na morte de um jovem identificado como Kauan Santos de Souza, 22 anos. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), houve um tiroteio entre agentes e suspeitos durante uma ação policial do Batalhão Patamo. O caso foi registrado na 1ª Avenida Don Sebastião Leme e, em meio a troca de tiros, Kauan acabou baleado. >