Policiais impedem assalto e prendem suspeitos na Estrada das Campinas; veja vídeo

Dois suspeitos foram presos em flagrantes após a ação

Uma ação rápida de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi registrada durante uma tentativa de assalto, na Estrada das Campinas, em Salvador, na noite de segunda-feira (26). No vídeo, é possível ver que dois assaltantes armados em uma moto abordam pessoas na rua e chegam a pegar o celular de uma das vítimas.

Na hora da fuga, entretanto, os suspeitos são surpreendidos pela chegada de uma viatura da 14ª Companhia Independente (CIPM) que, rapidamente, renderam os criminosos. De acordo com dados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), os dois assaltantes foram identificados como Tiago de Matos Vieira e Murilo Lima Soares de Jesus.

Apesar de assaltarem na região do Lobato, ambos são moradores da região de Paripe. Os policiais apreenderam com a dupla uma réplica de pistola e dois aparelhos celulares. Uma das vítimas do roubo reconheceu os suspeitos e um dos aparelhos como de sua propriedade. Tudo foi apresentado na Central de Flagrantes.