CRIME

Blogueira recrutadora de facção rival do PCC é presa em festa com drogas

Suspeita é conhecida como Lalazinha e agia para a facção nas redes sociais

Uma influencer conhecida como Lalazinha foi presa durante uma festa em uma chácara com traficantes e drogas durante operação policial. A blogueira tinha mandado de prisão por integrar a facção Bonde dos 40 e agir como recrutadora do grupo criminoso através das redes sociais, de acordo com informações da Band. >

Lalazinha foi alvo de uma operação deflagrada pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), em Teresina, no Piauí, onde a facção atua, na última sexta-feira (23). A criminosa, que tem apenas 19 anos, se aproveitava do número de seguidores que tem nas redes sociais para divulgar a organização criminosa e cooptar jovens para o crime. >

O papel da blogueira era exibir a ‘vida do crime’ como algo que dá dinheiro e poder, atraindo novos integrantes. Nas publicações, ela exibia a vida luxuosa levada por traficantes e chegava a postar fotos de armas do Bonde dos 40, que é rival do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado do Piauí. >