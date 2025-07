JUSTIÇA

'Querem me destruir por completo', diz Bolsonaro, réu por tentativa de golpe

Ex-presidente falou no dia em que se espera que PGR entregue parecer

Carol Neves

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:56

Jair Bolsonaro Crédito: Felipe Sampaio/STF

No mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República se prepara para apresentar as alegações finais na ação penal do chamado "núcleo 1" da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar nas redes sociais. Sem mencionar diretamente a PGR ou o Supremo Tribunal Federal (STF), ele afirmou estar sendo alvo de uma ofensiva política e pessoal. >

"Querem me destruir por completo - eliminar fisicamente, como já tentaram - para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar", escreveu Bolsonaro.>

Ainda na publicação, ele alegou que há uma tentativa de silenciar opositores. "Qual democracia permite apenas um lado falar, pensar e existir?", questionou. E completou: "E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem: se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você".>

A manifestação do ex-presidente ocorre no mesmo dia em que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar o parecer final sobre os réus do núcleo que, segundo o inquérito, participou da elaboração de um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.>

O grupo é composto por oito investigados, entre eles Bolsonaro. Também são réus Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens; Walter Braga Netto, general e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil; Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da Abin; Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF; Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI; e Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa.>