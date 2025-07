RELIGIÃO

Igreja Católica inclui oração contra fake news em missa dominical

Prece pede que governantes combatam a “cultura das falsas notícias”

Uma prece pedindo o enfrentamento às fake news foi incluída na liturgia das missas católicas em todo o Brasil no domingo, 6 de julho. A oração, distribuída no folheto utilizado nacionalmente durante as celebrações, sugeria aos fiéis que pedissem a Deus “para que os governantes promovam ações legítimas que superem a cultura das falsas notícias nas redes sociais”. >