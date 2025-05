CRIME

Traficantes do BDM entram em confronto com a PM e suspeito é morto no Bosque das Bromélias

Suspeito era conhecido pelo vulgo de Pocoyo

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:07

Suspeito era conhecido como Pocoyo Crédito: Reprodução

Um grupo de traficantes armados da facção do Bonde do Maluco (BDM) entrou em confronto com policiais militares na localidade do Bosque das Bromélias, no bairro de São Cristóvão, na noite de domingo (25). A ação dos criminosos causou um intenso tiroteio e acabou na morte de um deles, um traficante conhecido como Pocoyo. >

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o caso foi registrado pela 49ª Companhia Independente (CIPM) e o criminoso chegou a ser socorrido antes de morrer. “Houve confronto e, após a troca de tiros, um indivíduo foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, onde não resistiu aos ferimentos”, diz em nota. >

