AUMENTO DE 9% A 30%

Senado aprova reajuste para servidores do Executivo

Texto consolida medida provisória (MP) do governo Lula com reajustes feitos após acordos dos servidores com Executivo

Metrópoles

Publicado em 28 de maio de 2025 às 21:07

Senado Federal Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O Senado Federal aprovou de forma simbólica, nesta quarta-feira (28), o projeto de lei (PL) que reajusta o salário dos servidores do Executivo. Foram registrados os votos contrários apenas dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Cleitinho (Republicanos-MG). A proposta segue para sanção presidencial.>

A proposta foi fatiada durante votação na Câmara dos Deputados na semana passada, e os trechos que tratavam de progressão de carreiras e rearranjo de cargos foram retirados do texto.>