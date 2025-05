EMPREGOS E SOLUÇÕES

Concurso: carreira diplomática tem salário de mais de R$ 22 mil

Gestão do tempo, cronograma realista e acompanhamento do progresso do estudo são chaves para a aprovação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de maio de 2025 às 06:00

A porta de entrada para a carreira diplomática está aberta com 50 vagas e salários atrativos Crédito: Shutterstock

Quem deseja fazer carreira nas relações internacionais precisa ficar atento, pois o concurso Diplomata 2025 foi oficialmente anunciado, no edital n.º 001/2025. Ao todo, serão 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário – a porta de entrada para a carreira diplomática no Brasil. Dessas vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência, 10 para candidatos negros e três para pessoas com deficiência. >

Os salários iniciais, sem descontos, são de R$ 22.558,56 e, para concorrer ao cargo, é preciso ser brasileiro nato; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações eleitorais; os candidatos do sexo masculino precisar estar com o serviço militar obrigatório quitado; ter um mínimo de 18 anos; possuir diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura; apresentar aptidão física e mental. >

A inscrição no concurso Diplomata 2025, pode ser feita no site da CEBRASPE (https://www.cebraspe.org.br/concursos/ ) até as 18h do dia 06 de junho de 2025 e preencher o formulário de inscrição. Antes de pagar a taxa de R$229,00, vale ler o edital com atenção para não se arrepender do investimento. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde terão isenção da taxa. >

A advogada e professora de cursos preparatório Gabriela Nogueira ressalta que o processo seletivo é rigoroso e composto por provas objetivas e discursivas que abordam disciplinas como Língua Portuguesa, História, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito e línguas estrangeiras. “Assim, além dos requisitos formais, o candidato precisa ter formação multidisciplinar, boa capacidade de escrita e fluência em idiomas, além de muita disciplina e preparo estratégico para enfrentar a concorrência", afirma. >

A professora e advogada Gabriela Nogueira ressalta a importância de equilibrar estudos e a saúde mental Crédito: Arquivo pessoal

Como o processo seletivo está próximo, com a prova objetiva marcada para 20 de julho de 2025 e as provas escritas em agosto, a professora garante que é fundamental focar nas disciplinas de maior peso, como Língua Portuguesa, História, Política Internacional, Geografia e Inglês, que aparecem em todas as fases do concurso. “Organize um cronograma realista, intercalando teoria, exercícios e revisões e utilize provas anteriores para treinar com tempo cronometrado, especialmente na primeira fase”, orienta. >

Gabriela Nogueira sugere que o estudante pratique redação e questões discursivas em português e inglês, abordando temas clássicos do concurso. “Use materiais confiáveis e considere participar de grupos de estudo ou cursos preparatórios. Além disso, cuide da saúde física e mental, mantendo uma rotina equilibrada e evitando sobrecargas próximo às provas, pois o descanso é parte essencial da preparação”, esclarece. >

Ela destaca ainda a importância de atentar para alguns pontos que podem impactar diretamente o desempenho: a exemplo do estilo da banca, no caso a Cebraspe, que aplica questões “certo ou errado” e exige precisão. “A interdisciplinaridade do CACD exige estudo integrado de história, economia, política internacional, direito, geografia e idiomas, para entender as conexões entre os temas. Além disso, as provas discursivas são decisivas, portanto praticar redações em português, inglês e outra língua é indispensável", recomenda. >

Na prova objetiva, deve-se ter cuidado com o modelo “certo ou errado” da banca, respondendo apenas quando houver segurança e gerenciando bem o tempo. Nas provas escritas, clareza, objetividade e estrutura lógica são essenciais, assim como praticar redações com cronômetro para entender a correção da banca. >

Outro aspecto importante para garantir um bom desempenho na avaliação é a gestão do tempo deve ser cuidadosa. com um cronograma realista e acompanhamento do progresso. Por fim, cuidar da saúde física e mental durante essa preparação longa e desgastante é crucial para evitar o esgotamento. >