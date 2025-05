OPORTUNIDADE

Salvador tem 3 mil vagas para cargos de analista com salários de até R$ 8 mil; confira

Os setores vão desde departamento pessoal até marketing e contabilidade

Moradores de Salvador que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho vão encontrar 3 mil vagas para o cargo de analista na cidade com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 8 mil, na Catho, plataforma gratuita de empregos. Os setores vão desde departamento pessoal até marketing e contabilidade. Além do salário é oferecido ainda um pacotes de benefícios que incluem vale transporte, vale refeição e assistência médica e odontológica - a depender da empresa contratante. >