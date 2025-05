VIA PIX

Funcionário da Caixa é suspeito de desviar R$ 11 milhões de clientes

Investigação é conduzida pela Polícia Federal (PF)

Simultaneamente, a operação Não Seja um Laranja ocorreu, na última terça-feira (27), para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes bancárias eletrônicas. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás. A operação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que tem como um dos principais pilares a cooperação com a instituições bancárias e financeiras no combate às fraudes bancárias eletrônicas, iniciativa que conta com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da associação Zetta e Associação Brasileira de Internet (Abranet) e seus bancos e instituições filiadas. >