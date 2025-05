OPORTUNIDADE

Senai oferece mais de 750 vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas a partir desta segunda-feira (26); prazo acaba no dia 9 de julho

O Senai Bahia está com inscrições abertas para 5.886 vagas em cursos técnicos da instituição, distribuídos em 14 cidades do estado. Dentro das vagas há 754 bolsas gratuitas, destinadas a estudantes que obtiveram pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, além de declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo. >