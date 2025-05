EM AVIÃO

Mulher dá soco em criança dentro de avião ao ser chamada de 'gorda'; ela foi presa

Caso ocorreu após viagem à Disney

Uma mulher foi presa após agredir uma criança com um soco dentro de um avião que se preparava para decolar do Aeroporto Internacional Sanford-Orlando, na Flórida, na última segunda-feira (26). Segundo a polícia, Kristy Crampton deu um soco no rosto de um menino que a havia chamado de "gorda" e comparado com a personagem Miss Piggy, dos Muppets.>