OPORTUNIDADE

Salário de R$ 15 mil: TCU publica edital para concurso público

Inscrições terão início na próxima sexta-feira (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de maio de 2025 às 16:27

Fachada do Tribunal de Contas da União (TCU) Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou, nesta sexta-feira (23), o edital para concurso público com oferta de 40 vagas imediatas e 20 para o cadastro de reserva. As oportunidades são para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFCAs). As inscrições podem ser realizadas entre os dias 30 de maio e 17 de junho, pela internet. O salário é de R$ R$ 15.128,26.>

De acordo com o edital, a carga horária da vaga é de 40 horas semanais. Não é necessário formação superior, basta que o candidato possua o certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).>

A taxa de inscrição está no valor de R$ 70,00. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 3 de agosto deste ano. >