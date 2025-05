EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Quase metade dos alunos ainda leva celular para a escola, aponta pesquisa

Entre os que levam, maioria é do ensino médio; lei federal proíbe o uso do aparelho desde janeiro deste ano

Tharsila Prates

Publicado em 27 de maio de 2025 às 23:11

Lei proíbe uso de celulares nas escolas Crédito: Arquivo/ EBC

Pesquisa inédita realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação e o Equidade.info revela que 46% dos alunos entrevistados entre fevereiro e março deste ano ainda levam o celular para a escola. Uma lei federal, sancionada pelo presidente Lula em janeiro deste ano, proíbe o uso dos aparelhos durante as aulas, recreios, intervalos e atividades extracurriculares.>

Segundo o estudo, que é uma iniciativa do Lemann Center da Stanford Graduate School of Education, o comportamento é mais frequente entre os estudantes do ensino médio. Enquanto 69% dos alunos do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) afirmam não levar os aparelhos para a escola, 63% dos alunos de ensino médio trazem o celular todos os dias. E eles o utilizam em locais como a quadra ou o banheiro.>

Os dados, apresentados nesta terça-feira (27), sugerem que políticas mais eficazes devem levar em conta as particularidades de cada faixa etária e nível de ensino. >

Sobre os estudantes que ainda utilizam o celular na escola, 65% relataram usar o aparelho para finalidades pedagógicas, como tirar dúvidas escolares ou realizar atividades ou deveres, ainda que sem uma orientação expressa dos professores neste sentido. Esse dado dialoga com outro: quase 56% dos alunos disseram ter dificuldade em diminuir o tempo de uso do celular, mesmo após as regras em vigor.>

Para o deputado Rafael Brito (MDB/AL), presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, a pesquisa mostra que a lei funcionou. “Talvez não tenha chegado ainda onde gostaríamos - que é na restrição total do uso -, mas sem duvida é um ganho grande para a sociedade. Porque conseguimos proteger os nossos jovens da exposição ao tempo de tela, que era a principal função da lei”, disse.>

Apesar das novas regras restringindo o uso de celulares nas escolas, mais da metade deles segue fazendo uso dos aparelhos dentro da sala de aula.>