RIO DE JANEIRO

Desembargador acusado de violência doméstica contra a mulher é afastado

Vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro

Tharsila Prates

Publicado em 27 de maio de 2025 às 22:10

Desembargador do TRF-2 Alcides Martins Ribeiro Filho Crédito: Divulgação/ TRF-2

O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), foi afastado do cargo após decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira (27).>

Ele teria se envolvido em um caso de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade no Rio de Janeiro. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.>

No registro da ocorrência ao qual a coluna teve acesso, o policial militar que atuou no caso contou que a mulher pediu socorro aos gritos da janela de seu apartamento em Ipanema, por volta das 21h30. Disse “ter sido agredida por seu companheiro, identificado como Alcides Martins Ribeiro Filho”.>

Ainda segundo o PM, ela “apresentava lesões visíveis no pescoço e braço, sendo que as marcas no braço se assemelhavam a hematomas e no pescoço havia vermelhidão".>

O desembargador teria tentado impedir que os policiais acessassem o apartamento, se recusou a responder às perguntas dos policiais e gritou com os agentes, questionando a presença deles em sua residência, alegando ser desembargador e acusando-os de ilegalidade. Ele chegou a ser algemado e levado para a delegacia.>