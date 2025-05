OPORTUNIDADE

Simm abre 34 vagas de emprego com salários de até R$ 4,1 mil em Salvador; confira

Interessados devem agendar atendimento nesta terça-feira (27)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), da Prefeitura de Salvador, oferece 34 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 4,1 mil para esta terça-feira (27). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30. >

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.>