CRIME

Pai mata mãe enforcada e avisa filho por telefone; suspeito está foragido

Filho acionou a Polícia Militar após ligação com o pai

Um homem identificado como Nilton Ferreira Gomes, 55 anos, é procurado pela polícia sob suspeita de ter matado a ex-esposa. O suspeito começou a ser investigado após acionar o filho de 24 anos para avisá-lo do crime. De acordo com informações do g1, o pai teria feito uma ligação para comunicar o jovem da morte da mãe e fugiu. >

O caso foi registrado no bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Depois de receber a confissão do pai, o filho chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que recebeu o contato do suspeito no início da manhã de domingo (6). Ao falar sobre o crime, Nilton teria detalhado que enforcou a ex-companheira na madrugada. >