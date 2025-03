CRIME

Mãe é presa por tráfico de pessoas após vender filha de 27 dias para empresária

Além da mulher, outras três pessoas foram presas no caso

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil (PC) em um caso de tráfico de pessoas nesse domingo (30). Entre os presos, está uma mãe que é suspeita de tentar vender a filha bebê de apenas 27 dias para pagar o aluguel do apartamento. Além da mãe, o companheiro, a empresária que compraria a criança e a funcionária da empresária, que teria intermediado a ‘negociação’, foram presos em flagrante, >

O caso foi registrado em Goiânia, mas o nome dos quaro presos não foram revelados pela polícia. De acordo com informações do g1, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre o crime que detalha a tentativa de venda, detalhando que a funcionária da empresária dividia um apartamento com a mãe da bebê que seria vendida e o seu companheiro. >